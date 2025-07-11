選挙に行った人だけ。お得に神戸牛が食べられるサービスが登場です。大阪・梅田にひっそりとたたずむ高級焼肉店「大人の神戸牛焼肉」。提供されているのは、厳しい規定をクリアしたＡ４ランク以上の神戸牛です。普段なら３３００円（税込み）のこちらのお肉ですが…（大人の神戸牛焼肉酒井克代表）「選挙にはいかれましたか？」（記者）「きょう選挙に行ってきました」（酒井克代表）「選挙に行かれた方は３３００円を