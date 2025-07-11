熱帯低気圧が今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。 【写真を見る】【台風情報】あす台風5号発生14日に関東接近か…太平洋を北上し発達、瞬間風速30メートル程度に今後の進路と勢力をくわしく気象庁発表 １１日１５時の観測によると、熱帯低気圧が小笠原近海の北緯２５度００分、東経１４０度００分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最