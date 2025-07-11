◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会▽１回戦苫小牧中央５―０札幌新川（１１日・札幌円山）札幌新川は、苫小牧中央の左腕・渡辺大仁投手（３年）を攻略できず０―５で完封負け。１回戦で姿を消した。ベンチを盛り上げたのは、副主将の一打だった。８回、代打で登場した田中勇生内野手（３年）が、鋭くセカンドの頭上を越える右前安打。「打ったときは放心状態。ベンチに帰ってきた後、みんなが喜んでくれて、その