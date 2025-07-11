巨人は、１３日に３３歳の誕生日を迎える高梨雄平投手の「誕生祭」を、１３日から２１日まで開催すると発表した。球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ（２０ゲート横）」で、記念グッズの販売や、直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する。誕生祭定番のジャカードフェイスタオルをはじ