東京女子プロレス１０日（日本時間１１日）の米ヒューストン大会で、３月の大田区大会でタッグを解消した山下実優と伊藤麻希の「１２１００００００」（ワン・トゥー・ミリオン）が一騎打ちを行った。２人による２か月ぶりのシングル戦はこの日のセミで実現した。米国遠征を経て東京女子に帰還した山下と、米インディーマットでの人気が高い伊藤の元パートナー対決は一進一退の攻防となり、米国ファンは大盛り上がり。途中、伊