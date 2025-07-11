◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１１日・甲子園）【ヤクルト】１（中）岩田、２（右）太田、３（左）内山、４（一）オスナ、５（二）山田、６（遊）伊藤、７（捕）古賀、８（三）武岡、９（投）ランバート【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）豊田、７（遊）小幡、８（捕）坂本、９（投）村上