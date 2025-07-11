YURIYAN RETRIVER（Photo:Genta Uematsu） ゆりやんレトリィバァが11日、ユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表した。7月16日に『YURIYAN TIME』を配信リリースする。7月14日正午にはMajor Debut Single『YURIYAN TIME』発表記者会見を、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開する。【写真】ゆりやんレトリィバァ、アー写＆デビュー曲「YURIYAN TIME」ジャケ写2017年に「第47回