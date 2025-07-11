ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年7月9日(日本時間10日)ミルウォーキー・ブルワーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠アメリカンファミリー・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（31）が、敵地で行われたブルワーズ戦に「1番・DH」で先発出場、3打数無安打2四球で1打