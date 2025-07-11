【ニューヨーク＝金子靖志】米ＣＮＮは１０日、トランプ政権と対立するハーバード大が、少数派への配慮を掲げた「ＤＥＩ（多様性、公平性、包括性）」関連の複数のサイトを予告なく削除したと報じた。ＤＥＩ政策の撤廃を進める政権の圧力に、大学側が譲歩したとの見方も出ている。ＣＮＮなどによると、削除されたのは、性的少数者（ＬＧＢＴＱ）や女性、人種的少数派の学生を支援してきた「女子学生センター」や「ＬＧＢＴＱ支