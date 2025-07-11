滑川市で合宿を行っている、ウエイトリフティング日本代表の選手たちが上市町の寺院を訪れ、滑川高校出身の中嶋友菜選手らが滝行を体験しました。滝の水を激しく体に受ける筋骨隆々の男たち。上市町の大岩山日石寺を訪れたのは、2028年のロサンゼルスオリンピックに向け今月9日から県内で強化合宿を行っているウエイトリフティング日本代表の選手です。滑川高校出身で日本記録保持者の中嶋友菜選手も参加し、六本滝に打たれて決意