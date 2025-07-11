E-1選手権第2戦へ、連覇の鍵は広島勢7月12日に行われるE-1選手権第2戦・中国戦（龍仁）が目前に迫ってきた。前回大会に続く連覇を狙う日本代表の森保一監督は「できるだけ多くの選手を使いたい」と繰り返しコメントしており、10日のトレーニングでも、8日の初戦・香港戦から主力組のメンバーを全員入れ替えていた。この日は古賀太陽（柏レイソル）が下肢の疲労でホテル調整となった影響もあってか、大ベテランの長友佑都（FC東