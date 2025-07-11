第61回（13日／GIII、福島芝2000m）には、七夕賞4勝の戸崎騎手が騎乗するドゥラドーレス、古川吉騎手とともに重賞2勝目を狙うシリウスコルト、ビッグレッドファーム所有で柴田大騎手と飛躍を目指すコスモフリーゲンなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「シリウスコルト」を取り上げる。 ■シリウスコルト 2歳の頃より、筋肉量豊富な馬体は