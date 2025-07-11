気象庁は11日、小笠原近海にある熱帯低気圧が「今後24時間以内に台風に発達する見込み」との情報を発表しました。週明けには関東などに近づく可能性があり、今後の進路に注意が必要です。■週明け関東などに接近おそれも小笠原近海に熱帯低気圧が発生しており、この熱帯低気圧について、気象庁は「今後24時間以内に台風に発達する見込み」との情報を発表しました。この熱帯低気圧（台風）は、今後も北寄りに進む見込みで、週明け