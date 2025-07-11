福井県立恐竜博物館で日本初公開の再現されたスピノサウルスの全身骨格＝11日午前、福井県勝山市開館25周年を迎える福井県立恐竜博物館（福井県勝山市）で、多くの肉食恐竜が属する獣脚類をテーマにした特別展が11日、始まった。最大級の肉食恐竜といわれるスピノサウルスについて、最新のデータに基づき再現した約14メートルの全身骨格を日本初公開した。スピノサウルス科は残っている史料が少なく、全貌が謎に包まれていた。