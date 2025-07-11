ÁªµóÀï½øÈ×¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤äSNS¤ò»È¤Ã¤¿Áªµó³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿·¿Í¤ÎÂçÆâ¤µ¤ó¡¢»°°æ»û¤µ¤ó¡¢Âç´Ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»²±¡Áª¸©Áªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¸½¿¦¡¦Ë§²ìÆ»Ìé¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Îº´Æ£Í§¾¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤ÎÂçÆâÍý²Ã¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î»°°æ»û½¤¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡¢NHKÅÞ¿·¿Í¤ÎÂç´Ó³Ø¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ç¤¹¡£¼«¡¦¿·ÂçÆâÍý²Ã¸õÊä¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í