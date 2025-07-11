11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤¤¤¿²ñµÄ¤Ç°®¼ê¤¹¤ë¡Ê±¦¤«¤é¡ËµÈÅÄ·½½¨Åý¹çËëÎ½Ä¹¡¢´Ú¹ñ·³¤Î¶âÌÀ½¨¹çÆ±»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¡¢ÊÆ·³¤Î¥À¥ó¡¦¥±¥¤¥óÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÆüÊÆ´Ú3¥«¹ñ¤ÎÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤¬¶¨ÎÏ¤ÎÊýºö¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡ÖÆüÊÆ´Ú»²ËÅÁíÄ¹Åù²ñµÄ¡×¤¬11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ä¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤òÈãÈ½¤·¡¢ÆüÊÆ´Ú¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤ò°Ý»ý¡¢¿¼²½¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±²ñµÄ¤Î´Ú¹ñ³«ºÅ¤Ï½é¡£