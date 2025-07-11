日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博で展開する次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」のデモンストレーション飛行を再開させる。空飛ぶクルマ・運航概要 ※画像データ提供・日本国際博覧会協会4月26日、丸紅が運航するリフト・エアクラフト社（米国）製「HEXA（ヘクサ）」（1人乗り機体）のデモ飛行中に部品が落下したため中止していた。丸紅が運航するリフト・エアクラフト社製「HEXA」※画像提供・丸紅丸紅によると、メーカ