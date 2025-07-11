タイの女性ラッパー MILLI（ミリー）が、2ndフルアルバム『HEAVYWEIGHT』を本日7月11日に世界同時リリースした。 （関連：【映像あり】MILLI、2ndフルアルバム『HEAVYWEIGHT』全曲スニペット） 今作では、まるで“ヘビー級”ボクサーのように、自身のアーティストとしての成長と覚悟を体現。これまでにないほど内容、感情、ビート、そして彼女の鋭く力強いラップに満ちた1枚とな