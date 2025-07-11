マイボイスコムは7月9日、「インテリア」に関する調査結果を発表した。調査は6月1日〜7日、MyVoiceのアンケートモニター1万1,669名(男性6,768名、女性4,901名)を対象にインターネットで行われた。インテリアへの重視点はじめに、インテリアへのこだわりがあるかと聞いたところ、約25%が「ある(非常に+やや)」と回答。特に重視することを聞くと、「使いやすく、機能的である」(39.2%)、「見た目がすっきりしている」(34.9%)、「シン