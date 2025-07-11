ローソンは7月15日より、ローソン創業50周年を記念して、約50年前のデザインを再現した復刻版パッケージ商品を、全国の「ローソン」にて販売する。ローソン「復刻版パッケージ」登場1975年に1号店である「ローソン桜塚店」(大阪府豊中市)をオープンしたローソン。創業50周年を迎えた今年、「幅広い世代の方々に“なつかしさ”や“昭和のレトロな雰囲気”を感じていただきたい」という想いから、このほど“復刻版パッケージ商品”を