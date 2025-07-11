俳優・寺島しのぶ（52）とクリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者の尾上眞秀（12）が9日、自身のインスタグラムを更新。声優の野沢雅子との2ショット写真を公開した。【写真】「おーー!!!!すげーなー!!!」寺島しのぶ長男・尾上眞秀と“レジェンド声優”野沢雅子の2ショット尾上は「お仕事 感激」のコメントとともに、「まほろくんへ」と野沢のサインが入った『ドラゴンボール』の扇子を手に、