2025年秋頃に、『ポケモンセンターカガワ』が、今秋ごろに香川県高松市の丸亀町グリーンにオープンすることが決定した。ポケモンセンターカガワのロゴも公開され、新しいロゴには、ピカチュウとヤドンが登場している。【写真】ヤドンがお出迎え！ポケモンセンターカガワ内部の様子店内では、リラックスしたようすのポケモンたちがファンをお出迎え。今後、オープンを記念したグッズの販売や、キャンペーンなどの開催も予定され