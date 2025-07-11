第103回毎日テニス選手権（東京都昭島市・モリパークテニスガーデン）ベテランの部45歳以上男子ダブルス決勝が11日に行われ、元衆院議員でタレントの杉村太蔵（45）・小野田倫久（47、テニスラウンジ）ペアは、第1シードの向和彦（アポロコーストテニスクラブ）と山岸徹郎（SEEKERsTENNISTEAM）の最強ベテラン全日本王者ペアに4―6、4―6で敗れ悲願の優勝にあと一歩届かなかった。多くの観客が見守る異例の決勝戦。第1セッ