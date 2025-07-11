日本野球機構（NPB）から11日、公示が発表され阪神・伊原陵人投手（24）の登録が抹消された。代わりに岩貞祐太投手（33）が登録された。伊原は前日10日の広島戦に先発。6回途中まで投げ3安打3失点で降板していた。