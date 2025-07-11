7月10日、北海道釧路市でサンマの初競りが行われ、1キロ「25万円」という過去最高値の御祝儀価格がつきました。近年、不漁が続き、流し網漁での水揚げは実に3年ぶり。3年前の2022年は、初水揚げでわずか約2.5キロ、24匹でしたが、今年は約175キロ、1298匹水揚げされています。【写真を見る】「サンマ」初競り 1キロ25万円！サイズ“大きめ”今後の水揚げの見通しは？【ひるおび】今年は豊漁となるのでしょうか？漁業情報サービスセ