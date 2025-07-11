東京証券取引所11日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続落した。終値は前日比76円68銭安の3万9569円68銭。平均株価への影響が大きい値がさのファーストリテイリング株が売られて相場を押し下げた。円安ドル高の進行や前日の米株高を好感した買いも入り、下げ幅は限られた。東証株価指数（TOPIX）は10.90ポイント高の2823.24。出来高は18億6480万株だった。朝方は前日の米国市場で主要な株価指数が上昇したことを支え