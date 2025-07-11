総合格闘家の朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１６」（１３日、大阪）に出場する“アウトローのカリスマ”瓜田純士の妻、麗子さんが１１日、Ｘを更新。「瓜田純士は引退試合に向けて昨日から荷物をまとめてる」と様子を明かした。最後の対戦相手となるのは三河幕府の貴ａｋａ悪魔王子。麗子さんは「自然な流れで最後を飾ってくれる事となった素晴らしい対戦相手の悪魔王子ａｋａ貴君、どうもあ