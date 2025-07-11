UKルートン出身の27歳、マイルズ・スミス（Myles Smith）。2025年、最も注目すべきシンガーソングライターの一人と言っていいだろう。というより、すでにトップアーティストの仲間入りを果たしつつある。2024年5月にリリースした「Stargazing」は世界で20億回再生を超え、2024年の英国人アーティストによる年間最大のヒットを記録した。さらにBRIT Awards 2025ではライジング・スター賞を受賞し、TIME誌が発表した2025年版「世界で