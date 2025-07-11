7月9日、音楽特番『テレ東音楽祭2025〜夏〜』（テレビ東京系）が放送された。そのなかでゲストとして登場した、お笑いコンビの仕事ぶりが話題となっている。「『テレ東音楽祭』は2014年にスタート。おもに夏と冬の年に2回、放送されている人気番組です。6月12日に、MCは国分太一さん、番組進行を田中瞳アナウンサーが務めると発表されていました。国分さんは通算15回めの登板で、節目ということもあり、『伝説の音楽祭になるよう