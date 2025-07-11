タレント今田耕司（59）が11日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（午前8時30分）に出演。「勢力がハンパない軍団」について語った。この日はお笑いコンビ、ライスの関町知弘がゲスト出演。関町は今田との関係性を「しょっちゅう今田さんには（食事に）連れて行っていただきまして」と明かすと、今田も「レギュラーメンバーが何人かいて、誘う後輩の1人ですから」と仲を語った。一方で「お借りし