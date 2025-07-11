セイヒョー [東証Ｓ] が7月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の経常利益(非連結)は前年同期比54.1％増の5700万円に拡大し、3-8月期(上期)計画の2億0500万円に対する進捗率は前年同期の18.5％を上回る27.8％に達した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.0％→3.5％に改善した。 株探ニュース