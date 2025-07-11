元財務省官僚で信州大学の特任教授も務める山口真由氏が、レギュラーコメンテーターとして毎週月曜日に出演している『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）を6月16日放送から4週連続で欠席した。そうしたなか、7月9日、自身のXに《自分の動線があまりに支離滅裂なので嫌になってくる。こっちのものを片付けて掃除機を持ち出して、やっぱり糖分補給とラスクを食べて、でなんか携帯を持ってソファに沈み込んでて起き上が