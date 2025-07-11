◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１１日・甲子園）阪神ドラフト１位の伊原陵人投手＝ＮＴＴ西日本＝が、リフレッシュのため出場登録を抹消された。疲労が考慮された。開幕から１８登板で５勝２敗、防御率１・５１。１０日・広島戦（マツダ）に先発し、６回途中３安打３失点だった。代わって、岩貞が１軍昇格。「チームとしてもいい状態が続いているので、自分自身もやるべき仕事をしっかり考えながらやっていけたらと思