８日、恩施トゥチャ族ミャオ族自治州で、伝統衣装を着たラブブを見せる恩施民族衣装制作技術の伝承者、趙寛梅（ちょう・かんばい）さん。（恩施＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢7月11日】中国発のアートトイキャラクター「LABUBU（ラブブ）」は、間違いなく今年、世界で最も注目を集めた商品の一つに数えられるだろう。最近、中国少数民族の衣装を着たラブブの短編動画がネット上で話題を呼んだ。衣装には湖北省恩施トゥチャ