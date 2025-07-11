◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」気持ちのこもった一打と、力強く握りしめた拳に上武大の建学精神「雑草精神（あらくさだましい）」を感じた。６月２４日の交流戦、ロッテ―巨人戦（ＺＯＺＯ）。２点を追う９回先頭で「代打・荒巻」がコールされた。カウント１―２から執念でくらいつき左前打。記者席から心の中で拍手を送った。巨人のドラフト３位・荒巻悠は上武大の後輩。１２歳も年の離れた私を見つけると、屈託のない