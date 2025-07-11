ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ [東証Ｓ] が7月11日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第1四半期(3-5月)の連結最終損益は4300万円の赤字(前年同期は7300万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-28.8％→-14.5％に急改善した。 株探ニュース