【新華社フフホト7月11日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗にある淡水湖、烏梁素海（ウランスハイ）ではこのところ、早朝にコブハクチョウが水面で羽を整える優雅な姿が見られ、鳥と自然が調和する美しい光景が広がっている。（記者/李雲平）