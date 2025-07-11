ロッテは１１日、オフィシャルスポンサーである小久保製氷冷蔵株式会社と新たに「熱中症対策パートナー」を締結したことを発表した。ＺＯＺＯマリン来場者の熱中症対策として、１２日の西武戦から７、８月のホーム１１試合で、マリーンズストアミュージアム店前に「ロックアイス®チャージスポット」を設置。氷のうを持参した来場者にアイシング用の氷（ロックアイス（Ｒ））を配布する。また、マリーンズストア各店で夏の