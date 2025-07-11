◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（１１日・ジャイアンツ球場）巨人の菊地大稀投手が好投を披露した。６回から２番手で登板し、先頭の進藤をスライダーで空振り三振、柴田を直球で見逃し三振、阪口を二飛とテンポ良く３者凡退。７回も続投し、先頭・宮崎を味方の失策で出塁させたが、明瀬をフォークで空振り三振、平田を遊飛、細川を二ゴロと、危なげない投球を見せ２回無安打無失点。直球は最速１５０キロを計測し３つ