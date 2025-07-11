ボートレース児島の「ルーキーシリーズ第11戦第36回瀬戸の若鷲決定戦」は2日目を迎えた。2日目8Rを気合のイン逃げで制した生方靖亜（24＝群馬）は「スタートで遅れたら何もないと思って、かなり早仕掛けで行きました。周りに誰もいなかったので怖かった」結果的にはコンマ21とタイミング的には遅めだったが、今年4Vと好調な常住蓮の猛追を振り切っての価値のある1勝となった。写真撮影では「上積みはあったと思う。それ