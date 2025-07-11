フェスタリアホールディングス [東証Ｓ] が7月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期第3四半期累計(24年9月-25年5月)の連結経常利益は前年同期比62.0％増の1億7500万円に拡大し、通期計画の2億6000万円に対する進捗率は5年平均の59.0％を上回る67.3％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.0％減の8500万円