三井不動産は7月7日、分譲マンション「三田ガーデンヒルズ」(東京都港区)において、屋内配送用サービスロボット「FORRO(フォーロ)」を用いたロボットポーターサービス「FORRO PORTER(フォーロ・ポーター)」を本格導入したことを発表した。三田ガーデンヒルズ内を走行する「FORRO(フォーロ)」今回導入したロボットポーターサービス「FORRO PORTER(フォーロ・ポーター)」は、ロボットによる配送サービス。屋内配送用サービスロボット