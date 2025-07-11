通学する児童 香川県と香川県教育委員会は、2021年から警察やPTAなどと一緒に県内152の小学校の通学路の点検と安全対策を実施しています。対策が必要とされた1475カ所のうち、2025年3月までに1396カ所（94.6％）の対策を終えたと11日、発表しました。 市町別では東かがわ市、直島町、琴平町で100％の安全対策を実施済、その他の市町でも81％から99％まで対策が進みました。 残る79カ所については2023年９月までに暫定的