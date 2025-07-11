中国の公安当局は、ミャンマーを拠点とする犯罪組織の捜査により5万7000人あまりを拘束したと発表しました。中国系犯罪組織による詐欺被害が社会問題となる中、摘発の成果をアピールする狙いがあるとみられます。中国の公安当局は、ミャンマー北部の中国系犯罪組織の取り締まりを強化していて、11日、これまでに中国籍の5万7000人あまりを拘束したと発表しました。また、この地域で活動していた4大犯罪組織を摘発し、検察当局はこ