中国のナショナルデーに出席し、何立峰副首相（左）と握手する自民党の森山幹事長＝11日午前、大阪市此花区の夢洲（代表撮影）政府は11日、中国が2001年から停止している日本産牛肉の輸入を巡り、再開の前提となる関連協定を発効したと発表した。中国政府が国内手続きの完了を通知した。日本政府は輸出の早期再開に向け、食品衛生や検疫面に関する交渉を本格化させる。中国税関総署は日本産水産物の輸入再開について、日本企業3