サードウェーブは、2025年8月にパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。「一からパソコンを組み立てたい」人を対象とした体験型イベント。イベント当日までに、ドスパラスタッフが、希望のデザインやPCでしたいこと、予算などをヒアリングし、最適なパーツを提案。イベント当日は、ドスパラスタッフによるレクチャーのもと、自身で選んだパーツを使い、1台のパソコンを完成させる。開催日は2025年