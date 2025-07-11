クラブが公式リリースで発表横浜F・マリノスと横浜FCが7月11日、5日に行われたJ1リーグ第23節の横浜ダービーで起きた、サポーターによる違反行為について、当日に起きた全ての事情を説明し、「決して許されるものではありません」と声明を発表した。同試合はニッパツ三ツ沢球技場で開催され、アウェイ側の横浜F・マリノスサポーター約20〜30人が、発煙筒や花火の使用、覆面での顔隠し、横浜FCサポーターへの挑発行為、グッズ規