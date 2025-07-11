東京・霞が関の厚労省前で、最低賃金を全国一律で1500円以上に引き上げるように訴える労組関係者＝11日午後最低賃金改定を巡る議論が始まった11日、全労連などは東京・霞が関の厚生労働省前で集会を開き、全国一律1500円以上に引き上げるよう訴えた。約90人が参加し、長引く物価高で生活は苦しく「政府が掲げる『2020年代に1500円』では遅い。今すぐ大幅に引き上げるべきだ」と主張した。全労連の黒沢幸一事務局長は、最低賃金