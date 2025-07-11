ドル円１４６．８０近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は146.80近辺、ユーロドルは1.1680近辺で推移している。ドル円は東京朝方の146.14近辺を安値に買われ、午後には147.18近辺まで高値を伸ばした。その後は上昇一服となっており、146円台後半へと反落している。ただ、前日比の円安・ドル高水準は維持している。 ユーロドルは東京朝方の1.1707近辺を高値に、午前