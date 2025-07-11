「高校野球埼玉大会２回戦、春日部共栄３８−０秩父農工科」（１１日、おふろＣａｆｅハレニワスタジアム熊谷）四回裏の春日部共栄のの攻撃から再開。４点を奪った。五回の攻撃で相手に得点を与えず、春日部共栄が五回コールドで勝利した。１０日にレジデンシャルスタジアム大宮で行われていた試合は春日部共栄が初回に５点、二回に９点、三回に一挙２０点を奪うなど序盤に３４−０と大量リード。四回表の秩父農工科の攻撃が